Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не закрывается от мира. Контакты с дружественными государствами остаются приоритетом для Москвы.

Глава государства обсудил внешнеполитический курс на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Президент подчеркнул неизменность позиции страны на международной арене. По его словам, изоляция никогда не входила в планы руководства РФ.

Путин отметил исключительную важность диалога с партнёрами. Он указал на необходимость взаимодействия с властными структурами других государств. Эта работа направлена на защиту национальных интересов и развитие взаимовыгодных отношений. Президент подтвердил готовность к конструктивному сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин глубоко погружается в каждую тему и способен обсуждать её с профильными экспертами на равных. По словам представителя Кремля, глава государства не может ограничиваться поверхностным знакомством с вопросами, поэтому ему приходится постоянно переключаться между экономикой, энергетикой, сельским хозяйством и международными отношениями. В качестве примера пресс-секретарь привёл работу в сфере ТЭК: Путин изучает мировые рынки, цены, причины дефицита и профицита, а затем переходит к вопросам производства удобрений или внешней политики.