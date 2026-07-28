Путин: Россия не отгораживается от мира и не планирует это делать
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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не закрывается от мира. Контакты с дружественными государствами остаются приоритетом для Москвы.
Глава государства обсудил внешнеполитический курс на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Президент подчеркнул неизменность позиции страны на международной арене. По его словам, изоляция никогда не входила в планы руководства РФ.
Путин отметил исключительную важность диалога с партнёрами. Он указал на необходимость взаимодействия с властными структурами других государств. Эта работа направлена на защиту национальных интересов и развитие взаимовыгодных отношений. Президент подтвердил готовность к конструктивному сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами.
Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин глубоко погружается в каждую тему и способен обсуждать её с профильными экспертами на равных. По словам представителя Кремля, глава государства не может ограничиваться поверхностным знакомством с вопросами, поэтому ему приходится постоянно переключаться между экономикой, энергетикой, сельским хозяйством и международными отношениями. В качестве примера пресс-секретарь привёл работу в сфере ТЭК: Путин изучает мировые рынки, цены, причины дефицита и профицита, а затем переходит к вопросам производства удобрений или внешней политики.
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