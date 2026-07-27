Песков: Путин овладевает любой темой от «а» до «я»

Владимир Путин подробно изучает каждое направление, которым занимается, и способен обсуждать его с профильными специалистами на равных. Об этом Дмитрий Песков заявил на форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске.

Пресс-секретарь президента отметил, что глава государства не может ограничиваться поверхностным знакомством с вопросом. Ему приходится постоянно переключаться между экономикой, энергетикой, сельским хозяйством и международными отношениями. В качестве примера Песков привёл работу с топливно-энергетическим комплексом. По его словам, президент изучает мировые рынки, цены, причины дефицита и профицита, а затем может перейти к вопросам производства удобрений или внешней политики.

«И каждый раз Путин овладевает темой от «а» до «я». И он фактически в состоянии вести компетентные споры с теми специалистами, которые на этой теме сидят всю жизнь», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что особенно ценит в президенте способность постоянно учиться и разбираться в новых вопросах на протяжении всей рабочей жизни. Участникам форума он также посоветовал развивать этот навык и не прекращать обучение независимо от возраста и должности.