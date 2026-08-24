NYT предупредила о риске продовольственного кризиса из-за трёх факторов

Мировая продовольственная система оказалась под давлением сразу с нескольких сторон: климатические изменения, перебои в торговле и рост стоимости энергии создают риск нового кризиса. Без стабильного климата, доступных ресурсов и работающей логистики поставки еды могут столкнуться с серьёзными проблемами, пишет The New York Times.

«Сегодня, похоже, ни одно из этих условий не выполняется», – заявил профессор Университета Гуэлфа Эван Фрейзер, который изучает мировую продовольственную систему.

Одной из главных угроз становится сокращение урожая пшеницы. Засуха и экстремальная жара уже ударили по крупнейшим производителям зерна, включая США, где специалисты ожидают один из худших показателей за последние десятилетия.

Снижение объёмов производства может особенно сильно ударить по странам, которые зависят от импорта продовольствия. Рост цен на базовые продукты способен стать серьёзной проблемой для государств с низкими доходами.

Дополнительное давление создаёт ситуация с перевозками. Боевые действия в районе Чёрного моря осложняют экспорт зерна, а атаки в Красном море вынудили часть судов выбирать более длинный маршрут вокруг Африки.

Проблемы возникают и на важных водных путях. Засуха снизила уровень воды в Рейне и Дунае, а климатические явления вроде Эль-Ниньо создают дополнительные риски для судоходства через Панамский канал.

По данным издания, мировая торговля пшеницей во многом зависит от нескольких крупных поставщиков – России, Канады, США, Украины и Евросоюза. При этом среди главных покупателей остаются страны, которые не могут полностью обеспечить себя собственным урожаем. Эксперты отмечают, что цена на хлеб имеет не только экономическое, но и политическое значение. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, стоимость пшеницы в июле достигла максимального уровня за последние три года.

Отдельным фактором риска остаётся ситуация с удобрениями. Затяжные конфликты могут привести к дефициту карбамида – одного из ключевых видов азотных удобрений.

Ранее Life.ru писал, что климатологи предупредили о рисках для сельского хозяйства из-за экстремальных погодных явлений. Специалисты отметили, что длительная жара и засухи способны приводить к снижению урожайности и усиливать давление на продовольственный рынок.