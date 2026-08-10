Климатолог Даль: Извержение Йеллоустоуна может привести к глобальному голоду

Американский климатолог, вице-президент центра Climate Central Кристина Даль выступила с предупреждением о возможных катастрофических последствиях извержения супервулкана Йеллоустоун. По её словам, подобное событие способно спровоцировать глобальные неурожаи и голод, что дестабилизирует сельское хозяйство многих стран. В качестве исторического примера она привела извержение вулкана Тамбора, которое в прошлом уже вызывало массовый голод на нескольких континентах.

«Прошлые крупные извержения, такие как извержение вулкана Тамбора, вызывали неурожаи, приводившие к голоду на нескольких континентах», — заявила эксперт во время общения с РИА «Новости».

Поводом для беспокойства стала активизация сейсмической активности в районе кальдеры. В июле был зафиксирован толчок магнитудой 3,3, который стал самым сильным в текущем году. Несмотря на то, что Геологическая служба США считает вероятность извержения крайне низкой, специалист напомнила об аналогичных прецедентах.

Даль также указала на прямую связь между климатическими аномалиями и продовольственной безопасностью. Она подчеркнула, что аномальная жара и засуха в России в 2010 году стали причиной значительных потерь урожая.

Ситуация с продовольственной безопасностью может резко ухудшиться в 13 странах и территориях мира. Пять стран и территорий находятся на грани голода. Речь идёт о Судане, Палестине, Южном Судане, Гаити и Мали. Им требуется срочное международное вмешательство. Наиболее тяжёлая ситуация складывается в Судане. Конфликт и экономический кризис оставили более 24,6 млн человек без полноценного доступа к продовольствию. В секторе Газа, по прогнозу, всё население численностью 2,1 млн человек может столкнуться с кризисным или более тяжёлым уровнем нехватки продовольствия.