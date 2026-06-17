«Реальность сегодняшнего дня»: В ООН бьют тревогу из-за угрозы голода в 13 странах

Ситуация с продовольственной безопасностью может резко ухудшиться в 13 странах и территориях мира. Об этом говорится в совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной продовольственной программы.

По данным ФАО, пять стран и территорий находятся на грани голода. Речь идёт о Судане, Палестине, Южном Судане, Гаити и Мали. Им требуется срочное международное вмешательство.

«Голод — это не угроза будущего. Это реальность сегодняшнего дня для миллионов», — заявил генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй.

Наиболее тяжёлая ситуация складывается в Судане. Конфликт и экономический кризис оставили более 24,6 млн человек без полноценного доступа к продовольствию. В секторе Газа, по прогнозу, всё население численностью 2,1 млн человек может столкнуться с кризисным или более тяжёлым уровнем нехватки продовольствия. В ООН используют пятиступенчатую классификацию продовольственной безопасности. Уровни с третьего по пятый означают острую нехватку еды.

Сложная обстановка также сохраняется в Гаити, Южном Судане и Мали. На Гаити более 8,4 тыс. внутренне перемещённых лиц уже переживают катастрофический уровень голода. В Южном Судане нехватка продовольствия может затронуть 57% населения. В Мали этим летом 2,6 тыс. человек могут оказаться в условиях голода.

В доклад также вошли Йемен, Демократическая Республика Конго, Мьянма и Нигерия. Эти страны требуют срочного внимания для защиты жизни людей и сохранения средств к существованию. Среди других очагов риска названы Буркина-Фасо, Чад, Сомали и Сирия. При этом из списка «горячих точек» голода исключили ряд стран и территорий, где условия улучшились. Среди них Эфиопия, Кения, Ливан, Зимбабве и Нигер.

Ранее сообщалось, что более 107 млн жителей Европы и Центральной Азии в последние годы испытывали нехватку продовольствия в умеренной или острой форме. Об этом заявил замглавы и региональный представитель ФАО по Европе и Центральной Азии Виорел Гуцу на международной конференции в Душанбе. Он связал ухудшение ситуации с климатическими изменениями, утратой биоразнообразия, деградацией земель и нехваткой водных ресурсов. По словам представителя ООН, дополнительное давление на аграрный сектор создают экономическая нестабильность и вооружённые конфликты. Гуцу также заявил, что обеспечить людям стабильный доступ к питанию по-прежнему сложно. Кроме того, в регионе зафиксировали масштабную деградацию земель. Эти процессы затронули около 90 млн гектаров и снизили способность почв сохранять продуктивность.