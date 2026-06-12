ФАО: Более 107 млн человек в Европе и Центральной Азии испытывают нехватку еды

Более 107 миллионов жителей Европы и Центральной Азии в последние годы испытывали нехватку продовольствия в умеренной или острой форме. Такие цифры озвучил замглавы и региональный представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) по Европе и Центральной Азии Виорел Гуцу на международной конференции в Душанбе.

Выступая на мероприятии, посвящённом роли Центральной Азии в ШОС, представитель ООН описал текущую глобальную обстановку как состояние растущей неопределённости. Он перечислил факторы, которые усиливают нагрузку на агропромышленный сектор.

Среди них — климатические изменения, утрата биоразнообразия, деградация земель и нехватка водных ресурсов. Давление на доходы сельских жителей также оказывают экономическая волатильность и вооружённые конфликты.

Гуцу подчеркнул, что гарантировать людям доступ к питанию по-прежнему крайне сложно. Помимо проблемы голода, в регионе зафиксирована масштабная порча земель: деградационные процессы затронули порядка 90 млн гектаров.

Это подрывает способность почвы быть продуктивной и наносит урон экосистемам. Долгосрочная устойчивость территорий также находится под вопросом.