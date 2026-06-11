Эль-Ниньо может обрушиться на Землю с рекордной силой

Метеоявление Эль-Ниньо, возникшее в потеплевшем Тихом океане, может обрушиться на Землю с небывалой силой. Американские метеорологи подтвердили, что феномен уже сформировался у экватора и способен резко усилить экстремальную погоду по всему миру, пишет The Guardian.

По данным NOAA, вероятность того, что нынешний Эль-Ниньо к поздней осени и началу зимы войдёт в число самых мощных за всю историю наблюдений с 1950 года, составляет 63%. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее «срочным климатическим предупреждением».

Эль-Ниньо влияет на струйные течения и меняет режим осадков. В одних регионах он может принести сильные ливни, паводки и штормы, в других — жару, засуху и пожары. В США явление обычно усиливает непогоду на юге, повышает риск прибрежных подтоплений и влияет на морскую жизнь у западного побережья.

Особую тревогу вызывает историческая параллель: один из мощнейших Эль-Ниньо 1876–1878 годов стал фактором глобальной засухи и голода, которые унесли жизни десятков миллионов людей в Индии, Китае, Бразилии и других регионах. Учёные не говорят, что нынешний сценарий обязательно повторится, но предупреждают: продовольственные риски при сильном Эль-Ниньо резко возрастают.

На западе Южной Америки возможны мощные дожди и наводнения, Индии грозят более жёсткие волны жары, Австралии — засуха, перегрев и природные пожары. Северо-восток Африки, по оценкам климатологов, может резко перейти от засухи к опасным ливням.

Под ударом могут оказаться кукуруза и рис. Засуха способна ударить по урожаю в Южной Африке, Индии, Индонезии, Вьетнаме и Бразилии. Из-за запаздывающего эффекта нынешнего Эль-Ниньо 2027 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.

Ранее Life.ru писал, что Арктика нагревается примерно вдвое быстрее остальной планеты. Как объяснял министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, ускоренное потепление приводит к таянию льдов и росту уровня Мирового океана. В качестве примера возможных последствий он привёл Мальдивы, где уже рассматривают сценарии переселения из-за угрозы затопления. Чекунков также отметил, что повышение уровня океана может изменить условия жизни сотен миллионов людей в прибрежных городах по всему миру.