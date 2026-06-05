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Регион
5 июня, 08:29

Арктика скоро растает? Чекунков предупредил о страшной скорости потепления

Чекунков заявил, что Арктика теплеет вдвое быстрее остальной планеты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mongkolchon Akesin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mongkolchon Akesin

Арктика теплеет примерно в два раза быстрее, чем остальная часть планеты. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на сессии «Арктика для жизни: создание современной среды в опорных населенных пунктах», проходящей в рамках ПМЭФ.

«Арктика теплеет в два раза быстрее, чем остальная планета. В результате тает лед и повышается уровень Мирового океана», — сказал он.

В качестве примера последствий климатических изменений он упомянул Мальдивы, где, по его словам, рассматриваются сценарии возможного переселения из-за угрозы затопления. Также министр отметил, что повышение уровня океана может повлиять на условия жизни сотен миллионов людей в прибрежных городах по всему миру.

Отдельно он указал на таяние многолетней мерзлоты в российской Арктике, которое снижает устойчивость грунтов и приводит к повреждению зданий и инфраструктуры. По словам чиновника, за этими процессами необходимо внимательно следить и своевременно реагировать.

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Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) было подписано соглашение о развитии цифровой инфраструктуры в Мурманской области. Документ закрепляет планы по расширению покрытия связи на федеральных и региональных транспортных маршрутах, а также внедрению цифровых решений для повышения безопасности и эффективности управления в регионе.

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Милена Скрипальщикова
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