Мобильный оператор и Мурманская область договорились о развитии связи в Арктике На ПМЭФ-2026 мобильный оператор и правительство Мурманской области объявили о технологическом партнёрстве. 3 июня, 10:55 Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Artamonov

В числе приоритетных направлений сотрудничества — расширение покрытия на федеральных и региональных транспортных маршрутах, внедрение цифровых решений для повышения безопасности и эффективности управления в регионе. Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2026 генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и глава региона Андрей Чибис.

— Современные технологии должны работать на благо северян, их комфорта и качества жизни, а также стабильной работы всех государственных структур, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Специфика Мурманской области — непростые климатические условия, сложный рельеф и удалённость населённых пунктов. Развитие связи в Арктике требует нестандартных инженерных решений, в частности, оператор задействует спутниковую связь. На ПМЭФ партнеры обсудят расширение интернет-покрытия в отдалённых сёлах и инвестиции в цифровое развитие.

Авторы Валерия Мишина