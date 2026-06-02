Из Мурманска на Шпицберген по морю вышла первая экспедиция «Чистая Арктика»

Общественный экологический проект «Чистая Арктика» запустил первую миссию на норвежский архипелаг Шпицберген, где находятся российские поселения. Группа из 15 добровольцев вышла из Мурманска на научно-экспедиционном судне «Профессор Молчанов». В штабе проекта сообщили, что волонтёры планировали этот рейс ещё два года назад, но геополитическая обстановка не позволила реализовать планы — членам команды попросту не выдавали шенгенские визы.

Руководитель проекта Андрей Нагибин отметил, что главная сложность заключалась в организации доставки на архипелаг. Три года назад прямого рейса из Мурманска на Шпицберген не существовало. Через четыре дня участники экспедиции планируют высадиться на острове и начать уборку российских поселений. Их цель — мусор времён СССР. В основном, речь идёт о металлоломе.

На Шпицберген отправились волонтёры из Москвы, Белгородской, Липецкой, Мурманской, Калужской, Новосибирской областей, а также Красноярского края, Якутии и Республики Беларусь. Им предстоит ликвидировать экологический ущерб советского периода — в основном вывозить металлолом. Работы пройдут в поселках Баренцбург и Пирамида, также добровольцы очистят береговую линию.

Тем временем в Севастополе волонтёры продолжают необычную операцию по спасению двух черноморских белобочек. В Казачьей бухте на берег выбросились самка дельфина и её детёныш. Десятки волонтёров круглые сутки дежурят в воде рядом с животными. Люди поддерживают белобочек на плаву, кормят их и проводят лечение прямо в бухте.