ООН распределяет еду между голодающими и умирающими из-за конфликта Ирана и США

Сокращение финансирования Всемирной продовольственной программы ООН привело к крайне тяжёлой ситуации с распределением гуманитарной помощи. Об этом телеканалу CNN рассказал исполняющий обязанности исполнительного директора WFP Карл Скау.

Ресурсы перераспределяются между наиболее уязвимыми категориями населения, что приводит к сокращению помощи в одних регионах ради спасения людей в других. Сложившуюся обстановку в WFP охарактеризовали как «катастрофическое сочетание» внешних факторов и нехватки средств.

«Во многих местах мы уже забираем у голодающих, чтобы отдать (продовольствие. — прим. Life.ru) тем, кто умирает от голода», — сказал он.

Даже при возможной стабилизации ситуации последствия нынешнего кризиса будут ощущаться ещё длительное время. Он также призвал развитые страны усилить участие в финансировании гуманитарных программ для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации.

Ранее в ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя выступил с призывом усилить дипломатические усилия вокруг ситуации, связанной с Ираном. Российский дипломат заявил о готовности Москвы участвовать в процессах урегулирования и поддерживать политико-дипломатический диалог. Отдельные участники международной дискуссии должны отказаться от действий, способных обострить ситуацию.