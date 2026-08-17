Алаудинов: Украина стала полигоном для испытания нового вооружения Запада

Западные страны испытывают новые вооружения, беспилотники и технические средства на территории Украины. Они используют страну как полигон для подготовки к возможному конфликту с Россией, заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Запад на сегодняшний день испытывает на Украине все своё новое вооружение, беспилотье, технические средства. Сегодня Украина для них является своего рода полигоном», — сказал он.

Алаудинов считает, что западные государства таким образом готовятся к последующему противостоянию с Россией. По его оценке, за Киевом стоят страны НАТО и другие партнёры альянса.

Генерал-лейтенант также призвал учитывать участие Запада при планировании действий российских войск. По его словам, необходимо наносить максимальный ущерб предприятиям, которые построили на Украине за счёт вложений западных стран.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил передачу Украине оружия, которое Евросоюз покупает у Вашингтона. По его словам, европейские государства самостоятельно решают, как использовать приобретённые боеприпасы и истребители. Американский лидер подчеркнул, что США напрямую не передают вооружения Киеву. Сначала техника и боеприпасы поступают в распоряжение европейских стран, после чего они могут направить их ВСУ.