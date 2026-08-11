Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продаёт вооружение Европейскому союзу, а страны объединения самостоятельно решают, как его использовать. По словам американского лидера, приобретённые у США боеприпасы и истребители могут в том числе передаваться Вооружённым силам Украины.

Трамп подчеркнул, что США непосредственно не передают оружие Украине, поскольку оно сначала поступает в распоряжение европейских стран. При этом американский президент отметил, что европейские государства могут распоряжаться купленными вооружениями по своему усмотрению.

Между тем лидер сербского «Движения социалистов», бывший вице-премьер страны Александр Вулин ранее заявил, что Евросоюз наращивает финансовую и военную поддержку Украины с расчётом к 2030 году настолько ослабить Россию, чтобы получить возможность вступить с ней в открытое противостояние. По его словам, представители европейских стран открыто говорят об увеличении производства вооружений и формировании массовых армий, которые должны быть готовы к возможному столкновению с Москвой к концу десятилетия.