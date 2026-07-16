Евросоюз накачивает Украину деньгами и оружием, рассчитывая к 2030 году настолько ослабить Россию, чтобы вступить с ней в открытую войну. Об этом написал в авторской статье для журнала «Национальная оборона» лидер сербского «Движения социалистов», бывший вице-премьер страны Александр Вулин. Текст ещё неопубликованного материала оказался в распоряжении РИА «Новости».

«Евросоюз продолжает накачивать режим Зеленского деньгами и финансирует украинскую войну как свою собственную, которая будет вестись до последнего украинца...» — написал он, отметив, что, делается это не ради победы над Москвой, а чтобы истощить её.

Сербский политик призвал Россию и Китай всерьёз воспринимать заявления европейских лидеров. Он напомнил, что те открыто говорят о наращивании военной промышленности и создании массовых армий, чтобы подготовиться к столкновению с Москвой к концу десятилетия.

Вулин также задаётся вопросом, стоит ли ждать, пока армии враждебных стран ЕС окрепнут для нападения. По его мнению, уже сейчас, в 2026 году, нужно дать чётко понять, что Россия — это не СССР, ждавший удара Третьего рейха, а Китай — не оккупированная империя, готовая повторить трагедию Нанкина.

Политик считает, что многие страны и люди будут спасены, если наглядно, в том числе через демонстрацию ядерной мощи, показать миру принципиальный выбор. По его словам, речь идёт либо о переговорах о новом порядке безопасности, либо о войне, которая может уничтожить современную цивилизацию.

Корень проблемы Вулин видит в том, что на Западе уверены: у Востока нет ни воли к многополярному миру, ни силы для установления глобального баланса. Он убеждён, что европейские элиты ищут реванша против России и считают украинский конфликт способом уничтожить её с минимальными потерями для себя.

По его мнению, Китаю тоже стоит понять, что скоро он может стать целью атак на своё внутреннее единство. Вулин добавил, что западные силы способны оспаривать территориальный суверенитет КНР и её интересы в Африке, Южной Америке и даже на Балканах.

А ранее военный историк Юрий Кнутов заявил, что Запад готовит юридическое обоснование для ввода войск на Украину. По его словам, учения Польши, Франции и Великобритании у украинских границ — часть силового сценария против России, а их главная цель — отработка захвата Калининградской области.