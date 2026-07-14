Запад приступил к отработке силового сценария против России, и учения Польши, Франции и Великобритании у границ Украины — лишь часть этого замысла. Такую оценку в беседе с сайтом MK.ru дал военный историк Юрий Кнутов.

По его словам, главная цель манёвров — отработка захвата Калининградской области. При этом силы НАТО будут сдерживать российские войска, которые попытаются пробиться к эксклаву через Прибалтику. Второе направление — блокирование Балтийского флота в Петербурге, Кронштадте и Калининграде. Европа, отметил аналитик, настроена решительно и почти не скрывает агрессивных намерений.

Кнутов считает, что учения напрямую связаны с подготовкой к вводу натовского контингента на Украину. По его мнению, западные стратеги планируют действовать хитро: сначала объявить перемирие, затем завести войска, а если Россия ответит, её вновь представят якобы агрессором.

Аналитик также обратил внимание на самоуверенность западных политиков, прозвучавшую на парижской встрече «коалиции желающих». Даже после освобождения Константиновки Киев продолжает утверждать, что город не взят, предъявляя отдельные кадры с бойцами у подвалов. В такой ситуации, полагает эксперт, необходима тотальная зачистка.

А ранее в Кремле назвали «коалицию желающих» объединением стран, которые заинтересованы в максимально долгой войне и рассчитывают на стратегическое поражение России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эти государства ведут враждебную политику, поэтому Москва будет внимательно следить за их действиями.