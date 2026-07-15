Пиар вместо щита: Почему «антибаллистическая коалиция» ЕС и Украины обречена на провал

Европейские страны и Киев договорились о создании «антибаллистической коалиции» для защиты от российских ракет. Однако военный эксперт Юрий Кнутов считает, что единая система противоракетной обороны в Европе вряд ли появится.

Как следует из совместного заявления, опубликованного на сайте Елисейского дворца по итогам встречи в Париже 13 июля, в новый союз намерены войти девять государств Европы, а также Украина. Среди участников — Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания. В документе утверждается, что коалиция призвана противодействовать «растущей угрозе» со стороны российских баллистических ракет и дополнить уже существующие национальные системы ПВО.

По оценке историка сил ПВО Юрия Кнутова, европейцы смогут создать лишь отдельные базовые элементы общей обороны. В беседе с сайтом MK.ru он пояснил, что у стран Европы имеются комплексы для поражения целей на малых и средних высотах, однако основа противоракетной защиты сегодня строится на американских Patriot и системах THAAD, которых в Европе нет. Европейцы рассчитывают на их поставки из США.

Украинская сторона предложила для коалиции свою разработку — систему ПРО Freya. Но эксперт обратил внимание, что от украинского там осталось только название. Ракета представляет собой модернизированную советскую С-300, радиолокационная станция — шведского либо французского производства, а станция наведения — датская или другой европейской страны. По скоростным характеристикам данный комплекс уступает современным требованиям к противоракетной обороне, и, по мнению Кнутова, инициатива больше напоминает пиар-акцию.

Из европейских образцов ближе всех к полноценной системе ПРО находится французский комплекс SAMP/T («Mamba») с ракетой «Астер-30», который называют «европейским Patriot». Париж модернизировал установку, и обновлённая версия должна появиться в следующем году. Киев рассчитывает получить эти комплексы, и на их базе теоретически можно выстроить какую-то защиту.

Однако Кнутов полагает, что серьёзных успехов европейцам достичь не удастся из-за противоречий между Великобританией, Германией и Францией в вопросах оружейных заказов. Кроме того, для функционирования общей системы потребуются единый штаб и единое командование, что также вызывает споры — в том числе относительно роли структур НАТО. Эксперт подчеркнул, что окончательное решение в любом случае останется за Вашингтоном.

Напомним, Владимир Зеленский накануне заявил о совместной с европейскими партнёрами работе над новой системой ПРО, которую планируется подготовить к 2026 году. Речь идёт об интеграции различных компонентов в единый оборонительный комплекс, а сроки его внедрения поставлены в зависимость от итогов предстоящих тестовых запусков.