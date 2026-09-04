Нарышкин: Запад объединил Россию, Китай, Иран и КНДР в новую «ось зла»

Западные спецслужбы начали использовать термин «ось потрясений» в отношении России и трёх её партнёров. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. В придуманное западными странами объединение также включили Китай, Иран и КНДР. По словам главы СВР, речь идёт о новом варианте так называемой «оси зла».

«Изобретена новая, так называемая, «ось зла» и, как называют её западные спецслужбы, «ось потрясений» в составе Китая, России, Ирана и Северной Кореи», — сказал Нарышкин.

Он считает, что европейские элиты предпочитают усиливать конфронтацию с суверенными евразийскими государствами вместо решения накопившихся внутренних проблем. Заявление прозвучало на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ.

Оригинальная «ось зла» — это политический термин, введённый президентом США Джорджем Бушем-младшим в январе 2002 года для обозначения государств, которые, по мнению Вашингтона, спонсируют терроризм и стремятся к созданию оружия массового поражения; изначально в этот список вошли Ирак, Иран и Северная Корея.