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Опубликовано 4 сентября, 10:46

Мобилизационному потенциалу Украины дали всего год

Нарышкин: Мобилизационный потенциал Украины может исчерпаться за год

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Мобилизационный потенциал Украины может быть фактически исчерпан в течение ближайшего года. Такой прогноз, по словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, дают некоторые европейские спецслужбы.

«По прогнозам ряда европейских разведок, мобилизационный потенциал украинской армии фактически будет исчерпан в течение года», — заявил глава СВР на XXII заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Санкт-Петербурге.

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Ранее Life.ru сообщал, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец оценил долю мобилизованных, которые в итоге доходят до передовой, всего в 2–3%. По его словам, часть призванных самовольно покидает подразделения, а некоторых не принимают учебные центры из-за состояния здоровья. Куда пропадают остальные — не уточнялось. При этом на Украине по-прежнему действует режим всеобщей мобилизации. Ранее Владимир Зеленский подписал указ о его очередном продлении на 90 суток — с 2 августа 2026 года.

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Александра Вишнякова
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