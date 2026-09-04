Мобилизационному потенциалу Украины дали всего год

Ранее Life.ru сообщал, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец оценил долю мобилизованных, которые в итоге доходят до передовой, всего в 2–3%. По его словам, часть призванных самовольно покидает подразделения, а некоторых не принимают учебные центры из-за состояния здоровья. Куда пропадают остальные — не уточнялось. При этом на Украине по-прежнему действует режим всеобщей мобилизации. Ранее Владимир Зеленский подписал указ о его очередном продлении на 90 суток — с 2 августа 2026 года.