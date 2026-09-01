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Опубликовано 1 сентября, 15:48

До передовой доходят всего 2% мобилизованных украинцев: омбудсмен озвучил цифры, но не раскрыл, где остальные

Лубинец заявил, что до фронта доходят лишь 2–3% мобилизованных украинцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Лишь около 2–3% мобилизованных на Украине в итоге доходят до линии фронта. Такую предварительную оценку озвучил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«По моему анализу, в лучшем случае, может, пару человек из 100 — 2%, может, 3%», — заявил омбудсмен.

По его словам, часть мобилизованных практически сразу самовольно покидает воинские части. Другие добираются до учебных полигонов, однако там их отказываются принимать по состоянию здоровья.

«Многие доезжают до полигонов, и там врачи, это же воинские части, они их отказываются принимать», — рассказал Лубинец.

Что происходит с остальной частью мобилизованных, омбудсмен подробно не объяснил. При этом он считает, что эффективность территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) следует оценивать не по количеству мобилизованных «для галочки», а по числу военнослужащих, которые в итоге доходят до линии фронта.

Сегодня Лубинец вновь подтвердил свою оценку в интервью «Украинской правде». По его мнению, нынешняя система, при которой ТЦК ориентируются прежде всего на количественные планы, нуждается в изменении.

Ни капли воды, ни куска мыла: Омбудсмен раскрыл жуткие порядки в украинском ТЦК
Ни капли воды, ни куска мыла: Омбудсмен раскрыл жуткие порядки в украинском ТЦК

Ранее Life.ru сообщал, что Лубинец рассказал о коррупционных схемах в украинских ТЦК, где за вывод мобилизованного из автобуса или страны могут требовать десятки тысяч долларов. В том же интервью омбудсмен подтвердил, что до фронта добирается лишь около 2% призванных.

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Александра Вишнякова
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