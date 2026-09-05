Трамп допустил скорый удар США по ядерным объектам Ирана у горы Пикакс

США в ближайшее время способны нанести удар по предполагаемому ядерному объекту Ирана, который находится под горой Пикакс. Об этом президент Штатов Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

«Мы можем ударить по (горе) Кирка очень скоро. Если будет что-то происходить у Кирки», — анонсировал политик.

В Соединённых Штатах массив Пикакс называют горой Кирка.

В конце августа Трамп заявил, что Вашингтон не планирует применять ядерное оружие против Ирана. При этом американский президент не исключил новые военные удары с использованием обычных вооружений. По словам главы Белого дома, в нынешней ситуации применять ядерное оружие нет необходимости.