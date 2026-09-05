Трамп допустил скорый удар США по ядерным объектам Ирана у горы Пикакс
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США в ближайшее время способны нанести удар по предполагаемому ядерному объекту Ирана, который находится под горой Пикакс. Об этом президент Штатов Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
«Мы можем ударить по (горе) Кирка очень скоро. Если будет что-то происходить у Кирки», — анонсировал политик.
В Соединённых Штатах массив Пикакс называют горой Кирка.
В конце августа Трамп заявил, что Вашингтон не планирует применять ядерное оружие против Ирана. При этом американский президент не исключил новые военные удары с использованием обычных вооружений. По словам главы Белого дома, в нынешней ситуации применять ядерное оружие нет необходимости.
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