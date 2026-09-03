Трамп сообщил о почти полном восстановлении нефтяного потока через Ормуз

Президент США Дональд Трамп заявил, что объёмы поставок нефти через Ормузский пролив практически восстановились до уровня, который был до начала конфликта с Ираном. Американский лидер опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение с данными о движении нефти через стратегический морской маршрут.

Согласно приведённой информации, сейчас через пролив проходит около 18 млн баррелей нефти в сутки. До начала конфликта показатель составлял примерно 20 млн баррелей в сутки.

«Объёмы нефти в Ормузском проливе вернулись!» — говорится в опубликованном Трампом сообщении.

Ормузский пролив является одним из важнейших мировых маршрутов поставок нефти, через который проходит значительная часть экспорта энергоресурсов из стран Персидского залива.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп объявил об уничтожении 28 иранских кораблей и заявил о контроле США над Ормузским проливом. По версии американского лидера, речь шла о судах, которые могли использоваться для поставки мин.