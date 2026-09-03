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Опубликовано 3 сентября, 12:49

Трамп сообщил о почти полном восстановлении нефтяного потока через Ормуз

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Президент США Дональд Трамп заявил, что объёмы поставок нефти через Ормузский пролив практически восстановились до уровня, который был до начала конфликта с Ираном. Американский лидер опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение с данными о движении нефти через стратегический морской маршрут.

Согласно приведённой информации, сейчас через пролив проходит около 18 млн баррелей нефти в сутки. До начала конфликта показатель составлял примерно 20 млн баррелей в сутки.

«Объёмы нефти в Ормузском проливе вернулись!» — говорится в опубликованном Трампом сообщении.

Ормузский пролив является одним из важнейших мировых маршрутов поставок нефти, через который проходит значительная часть экспорта энергоресурсов из стран Персидского залива.

«Подарок Тегерану»: Политолог объяснил, как США усилили позиции Ирана в Ормузе
«Подарок Тегерану»: Политолог объяснил, как США усилили позиции Ирана в Ормузе

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп объявил об уничтожении 28 иранских кораблей и заявил о контроле США над Ормузским проливом. По версии американского лидера, речь шла о судах, которые могли использоваться для поставки мин.

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Наталья Демьянова
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