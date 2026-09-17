ПВО Украины не по зубам «Калибры» и «Ониксы»: ВСУ признали провал при отражении атаки

Украинская ПВО этой ночью не смогла сбить ни одной из запущенных дальнобойных ракет ВС РФ. Это следует из сводки Командования Воздушных сил ВСУ.

Согласно отчёту, со стороны РФ были запущены крылатые ракеты «Калибр» из акватории Каспийского моря, баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400/KN-23, противокорабельные ракеты «Оникс», а также беспилотники Shahed и другие дроны. При этом в сообщении украинских Воздушных сил не указано о перехвате дальнобойных ракет. Также ВСУ призналипопадания ракет и ударных БПЛА на 36 локациях.

Основными направлениями атаки, по данным украинской стороны, стали Киевская, Запорожская и Одесская области. Это подтверждает и Минобороны России. Как заявили в министерстве, массированным ударам подверглись предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности, объекты военно-промышленного комплекса, а также энергетическая и транспортная инфраструктура Незалежной.