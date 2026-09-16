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Опубликовано 16 сентября, 09:31

Кольцо сжимается: Битва за Малую Волчью началась

Минобороны: ВС РФ ведут бои за Малую Волчью в Харьковской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные продолжают бои за населённый пункт Малая Волчья в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» одновременно расширяют внешнюю зону контроля и продолжают сжимать кольцо окружения украинских формирований.

«В кольце окружения продолжаются бои за освобождение населённого пункта Малая Волчья Харьковской области», — говорится в сообщении Минобороны.

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Ранее Life.ru писал, что ВСУ дважды пытались прорваться из окружения в Харьковской области. 9 сентября Минобороны РФ сообщало, что группировка «Север» продолжает действия против украинских подразделений внутри кольца. Днём ранее ведомство заявляло о расширении внешнего и сужении внутреннего кольца, а среди районов нанесения ударов называло в том числе Малую Волчью.

Больше новостей о ходе боевых действий и заявлениях военного ведомства — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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