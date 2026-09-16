ВС РФ поразили используемые ВСУ объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры

Российские войска за сутки поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве сообщили, что удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Кроме инфраструктурных объектов, целями стали склады горючего и военного имущества.

Также, согласно сводке Минобороны, поражены места сборки и хранения беспилотников. Удары наносились и по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Всего российское военное ведомство сообщило о поражении целей в 147 районах.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные нанесли удары по транспортной инфраструктуре Украины, которую, по данным Минобороны РФ, использовали в интересах ВСУ. Тогда ведомство сообщало о поражении целей в 158 районах.