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Опубликовано 16 сентября, 09:23

ВС РФ поразили используемые ВСУ объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures

Российские войска за сутки поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве сообщили, что удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Кроме инфраструктурных объектов, целями стали склады горючего и военного имущества.

Также, согласно сводке Минобороны, поражены места сборки и хранения беспилотников. Удары наносились и по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Всего российское военное ведомство сообщило о поражении целей в 147 районах.

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Сухогруз с военным грузом попал под удар ВС РФ в порту Черноморск

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные нанесли удары по транспортной инфраструктуре Украины, которую, по данным Минобороны РФ, использовали в интересах ВСУ. Тогда ведомство сообщало о поражении целей в 158 районах.

Больше оперативных сообщений о действиях российских войск и ситуации в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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