Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября, 06:02

Сухогруз с военным грузом попал под удар ВС РФ в порту Черноморск

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные ночью поразили в порту Черноморск Одесской области сухогруз, доставивший груз военного назначения. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Удары были нанесены беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ.

«В Одесской области, в порту «Черноморск» – [поражено] морское судно типа «сухогруз», доставившее груз военного назначения», — говорится в сообщении ведомства.

Пушилин заявил о постоянном продвижении ВС РФ по всей линии фронта в ДНР
Пушилин заявил о постоянном продвижении ВС РФ по всей линии фронта в ДНР

Ранее Life.ru сообщал об ударе по сухогрузу и парому типа RO-RO в порту Черноморск. По данным российского военного ведомства, оба судна доставляли грузы для обеспечения ВСУ.

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar