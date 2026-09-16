Сухогруз с военным грузом попал под удар ВС РФ в порту Черноморск

Российские военные ночью поразили в порту Черноморск Одесской области сухогруз, доставивший груз военного назначения. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Удары были нанесены беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ.

«В Одесской области, в порту «Черноморск» – [поражено] морское судно типа «сухогруз», доставившее груз военного назначения», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Life.ru сообщал об ударе по сухогрузу и парому типа RO-RO в порту Черноморск. По данным российского военного ведомства, оба судна доставляли грузы для обеспечения ВСУ.