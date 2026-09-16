Российские войска продолжают наступательные действия на всей линии соприкосновения в ДНР, сохраняя стабильный темп продвижения. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, отметив, что получает ежедневную информацию от командиров подразделений, находящихся на передовой.

По словам Пушилина, ситуация на разных участках развивается неодинаково: одни подразделения продвигаются быстрее, другие выполняют задачи с меньшей скоростью. При этом общий темп наступательных действий, как утверждает глава ДНР, остаётся постоянным.

«У меня есть возможность общаться с командирами всех подразделений на передовой, я ежедневно получаю от них информацию о продвижении наших войск и могу сказать, что темп наступления постоянный по всей линии фронта», — рассказал Пушилин в интервью RT.

Он уточнил, что скорость продвижения зависит от конкретных задач, поставленных перед военными, и особенностей каждого направления.

Ранее Life.ru писал, что создание Волчанского котла может изменить ситуацию с угрозой беспилотных атак в приграничных регионах. По словам экспертов, этот участок рассматривается как один из важных с точки зрения безопасности Белгородской и Курской областей. Военный эксперт отметил, что подготовка к действиям в районе Волчанска велась заранее. Одной из причин стало увеличение числа атак беспилотников по российским территориям.