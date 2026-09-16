Западные страны могут быть заинтересованы в продолжении украинского конфликта из-за экономической выгоды от поставок вооружения Киеву. Такое мнение высказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью RT.

По словам руководителя региона, ряд европейских государств продолжает поддерживать военную помощь Украине не только по политическим причинам, но и из-за интересов оборонной промышленности.

«Мы прекрасно знаем, что при других обстоятельствах Европа давно бы прекратила финансирование всего этого, если бы кто-то не был очень заинтересован в продолжении войны», — заявил Пушилин.

Он отдельно упомянул Германию, которая, по его словам, продолжает поставлять Украине вооружение и беспилотники. Глава ДНР считает, что европейские власти при принятии таких решений учитывают не только внешнеполитические цели, но и интересы производителей оружия.

«Они зарабатывают много денег, производя оружие, используя деньги налогоплательщиков для поддержки того, что они называют справедливостью на Украине. Нет, всё дело в деньгах», — сказал Пушилин.

Глава ДНР также заявил, что для завершения конфликта необходимы условия, которые были обозначены российской стороной, однако, по его словам, они не получили поддержки со стороны западных государств.

Ранее депутат Европарламента от Словакии Любош Блага раскритиковал курс главы евродипломатии Каи Каллас в отношении России. Он заявил, что политика Евросоюза ведёт к росту напряжённости и выступил против дальнейшего усиления давления на Москву. По словам Благи, страны ЕС должны пересмотреть подход к конфликту и учитывать риски дальнейшей эскалации.