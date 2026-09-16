В Европарламенте разгорелся спор после выступления словацкого депутата Любоша Благи, который раскритиковал позицию главы евродипломатии Каи Каллас по отношению к России.

Блага заявил, что, по его мнению, именно политика Евросоюза и расширение НАТО стали причиной нынешней напряжённости. Он обвинил Каллас в поддержке курса на усиление давления на Москву и заявил о возможных рисках такой линии для Европы.

«Это вы напали на Россию, вы расширялись до российских границ, вы десятилетиями пытались добиться смены режима в стране. А теперь вы боитесь пробовать на вкус собственное лекарство, как избалованные дети. Вы — подстрекатель к войне, госпожа Каллас. Пошли бы вы куда подальше!» — заявил евродепутат.

Также Блага назвал Каллас «главной гибридной угрозой для Европы». По его словам, действия Каллас могут привести к опасной эскалации.

«Вы подталкиваете Европу к ядерной войне. Вы должны прекратить эту безумную политику, которая ведёт нас к катастрофе», — сказал политик.

Ранее Кая Каллас выступила за увеличение помощи Украине и дальнейшее давление на Россию. Глава европейской дипломатии заявила, что Евросоюз уже выделил Киеву миллиарды евро в рамках программ поддержки и одобрил новые финансовые инструменты. Часть средств, по её словам, должна направляться на укрепление обороноспособности Украины. Каллас также отметила, что ЕС продолжит обсуждать дополнительные меры поддержки Киева и возможные ограничения против Москвы.