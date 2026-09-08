Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 сентября, 08:11

Каллас надумала усилить давление на Россию

Каллас: Нужно усилить давление на Россию для окончания конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала Евросоюз увеличить поддержку Украины и усилить давление на Москву. По её словам, это позволит быстрее завершить конфликт.

«Увеличение поддержки Украины и усиление давления на Москву — это самый быстрый способ положить конец этой войне», — сказала она на пресс-конференции с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом.

Каллас также сообщила, что ЕС уже выделил Киеву первые 8,47 миллиарда евро в рамках программы кредитования и одобрил ещё 6,1 миллиарда, в том числе на системы ПВО.

Каллас заявила о поддержке ЕС новых визовых мер против россиян
Каллас заявила о поддержке ЕС новых визовых мер против россиян

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла провал идеи Каллас о «группе мудрецов» в ЕС. Комментируя инициативу, российский дипломат связала её судьбу с участием Каллас и отметила, что рассчитывать на мудрые решения в таком случае не приходится. Планировалось, что в новую группу войдут бывшие политические и военные руководители. Её задачей должно было стать обсуждение вопросов европейской обороны и безопасности.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Кая Каллас
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar