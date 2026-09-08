Глава евродипломатии Кая Каллас призвала Евросоюз увеличить поддержку Украины и усилить давление на Москву. По её словам, это позволит быстрее завершить конфликт.

«Увеличение поддержки Украины и усиление давления на Москву — это самый быстрый способ положить конец этой войне», — сказала она на пресс-конференции с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом.

Каллас также сообщила, что ЕС уже выделил Киеву первые 8,47 миллиарда евро в рамках программы кредитования и одобрил ещё 6,1 миллиарда, в том числе на системы ПВО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла провал идеи Каллас о «группе мудрецов» в ЕС. Комментируя инициативу, российский дипломат связала её судьбу с участием Каллас и отметила, что рассчитывать на мудрые решения в таком случае не приходится. Планировалось, что в новую группу войдут бывшие политические и военные руководители. Её задачей должно было стать обсуждение вопросов европейской обороны и безопасности.