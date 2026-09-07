Захарова высмеяла провал идеи Каллас о «группе мудрецов» в ЕС
Обложка © ТАСС / ART SERVICE / ЕРА, Алексей Белкин/NEWS.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на отказ Евросоюза от создания группы высокого уровня по вопросам обороны, которую предложила глава евродипломатии Кая Каллас. Об этом дипломат заявила в беседе с РИА «Новости».
Комментируя инициативу, Захарова связала её судьбу с участием Каллас и отметила, что рассчитывать на мудрые решения в таком случае не приходится.
«Там, где Каллас, про мудрость можно забыть», — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Предполагалось, что в новую группу войдут бывшие политические и военные руководители. Её задачей должно было стать обсуждение вопросов европейской обороны и безопасности.
Каллас представила эту инициативу 1 сентября на встрече министров обороны стран ЕС в Ирландии. Позднее от идеи отказались после обсуждений с государствами-членами Евросоюза.
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