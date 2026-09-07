Захарова высмеяла провал идеи Каллас о «группе мудрецов» в ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на отказ Евросоюза от создания группы высокого уровня по вопросам обороны, которую предложила глава евродипломатии Кая Каллас. Об этом дипломат заявила в беседе с РИА «Новости».

Комментируя инициативу, Захарова связала её судьбу с участием Каллас и отметила, что рассчитывать на мудрые решения в таком случае не приходится.

«Там, где Каллас, про мудрость можно забыть», — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Предполагалось, что в новую группу войдут бывшие политические и военные руководители. Её задачей должно было стать обсуждение вопросов европейской обороны и безопасности.

Каллас представила эту инициативу 1 сентября на встрече министров обороны стран ЕС в Ирландии. Позднее от идеи отказались после обсуждений с государствами-членами Евросоюза.