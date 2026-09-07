В ЕС заблокировали инициативу Каллас о новой группе по вопросам обороны

Глава евродипломатии Кая Каллас отказалась от создания новой группы высокого уровня по вопросам обороны ЕС после возражений ряда стран, прежде всего Германии и Италии. Об этом сообщает Politico.

Инициатива предполагала создание площадки из бывших политических и военных руководителей, которая должна была обсуждать вопросы европейской безопасности и обороны. По данным издания, противники проекта опасались, что новая структура могла бы пересекаться с полномочиями Еврокомиссии и работой еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса.

«Некоторые государства-члены посчитали, что это не тот путь, по которому следует идти в данный момент», — заявил европейский чиновник. После консультаций с министрами было принято решение отказаться от первоначального формата и искать другие варианты взаимодействия.

Презентация группы должна была пройти в Брюсселе с участием представителей институтов ЕС, аналитических центров, научного сообщества и НАТО. Ожидалось около 150 участников.

Состав будущей структуры держался в секрете. По данным Politico, её руководителем мог стать бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, а среди участников планировались экс-министр обороны Франции Флоранс Парли и бывший глава Минобороны Эстонии Юри Луйк. В группу также хотели включить представителей стран, не входящих в ЕС, включая Великобританию и Украину.

Инициатива Каи Каллас появилась на фоне продолжающихся споров внутри Евросоюза о том, как должна быть устроена европейская оборонная политика. Ранее Life.ru писал, что Каллас выступила против создания отдельной армии ЕС, объяснив это тем, что оборонная система стран объединения уже связана с НАТО.