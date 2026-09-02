Брюссель режет дипломатию: Каллас ждут большие перемены

Еврокомиссия прорабатывает сокращение Европейской службы внешних действий (EEAS) — дипломатического аппарата ЕС, которым руководит верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По данным Financial Times, некоторые полномочия службы могут перейти в профильные подразделения ЕК.

Франция и Германия продвигают реорганизацию, чтобы убрать дублирование и теснее связать внешнеполитическую работу ЕС с торговлей, международной помощью и цифровым регулированием. В Брюсселе также рассчитывают сократить расходы на фоне подготовки нового семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы. Европейскую службу внешних действий критиковали за неэффективную реакцию на международные кризисы.

Полного поглощения дипслужбы Еврокомиссией не планируется. Подразделения, отвечающие за миротворческие миссии и военную подготовку, должны остаться вне её структуры. Общие контуры передачи полномочий могут согласовать уже в декабре, а окончательные решения — вынести к следующему саммиту лидеров ЕС. Пока это лишь обсуждаемый проект, для его запуска потребуется согласие стран союза.

Накануне в аппарате Каллас уже произошла кадровая перестановка: пресс-секретаря внешнеполитической службы Анитту Хиппер сменил австрийский чиновник Кристиан Виганд. Хиппер курировала внешнюю политику и безопасность с декабря 2024 года, а её преемник до этого около десяти лет работал в брюссельских структурах и представительстве ЕК в Австрии.