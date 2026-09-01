Известная своей русофобией пресс-секретарь Каллас покинула пост

В Еврокомиссии сменили ведущего представителя внешнеполитической службы при Кае Каллас. Вместо Анитты Хиппер, допускавшей резкие высказывания о Москве, на эту должность назначен Кристиан Виганд, информирует пресс-служба ЕК.

Об отставке объявила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо. Она уточнила, что Хиппер работала в структуре ещё во время первого срока Урсулы фон дер Ляйен, а с декабря 2024 года курировала внешнюю политику и безопасность.

За время работы экс-чиновница неоднократно комментировала украинский конфликт. Журналистам она запомнилась формулировками, которые выходили за рамки привычного дипломатического этикета.

Прощальный брифинг вышел необычным: Хиппер появилась перед камерами в тёмных очках. Она пояснила, что это не связано с переживаниями из-за ухода, а вызвано медицинскими показаниями. «Просто моим глазам понадобилась дополнительная защита», — уточнила она.

Вакантное место занял австриец Кристиан Виганд. Он уже знаком с работой в брюссельских структурах, где трудился около десяти лет. При Жан-Клоде Юнкере чиновник отвечал за социальный блок, занятость и защиту прав потребителей, а позже курировал темы верховенства права и равенства.

Осенью 2024 года Виганд перебрался в представительство ЕК в Австрии. Там он исполнял обязанности руководителя, а до прихода в европейские органы работал в австрийском Минюсте.

Образование нового спикера включает теологию и международные отношения. Он также является выпускником Венской дипломатической академии.

Ранее Хиппер заявила, что Евросоюз не собирается вывозить своих дипломатических представителей из Киева, а также продолжит увеличивать военную поддержку Украине. Так она отреагировала на заявление МИД РФ с призывом эвакуировать дипломатов из украинской столицы.