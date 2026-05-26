ЕК: Евросоюз не будет эвакуировать дипломатов из Киева вопреки заявлению МИД РФ

Евросоюз не собирается вывозить своих дипломатических представителей из Киева, а также продолжит увеличивать военную поддержку Украине. В этом заверила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

«ЕС сохранит неизменным своё дипломатическое присутствие в Киеве. Напротив, ЕС нарастит военную поддержку Украины», — сказала Хиппер, отреагировав на требование МИД РФ эвакуировать западных дипломатов из Киева.

Еврочиновница подчеркнула, что ЕС постарается призвать к «ответственности» всех, кто причастен к ударам по Украине по якобы невоенным целям. Хиппер отметила, что Европейская служба внешних действий уже вызвала на разговор главу миссии России при ЕС.