ЕК: Евросоюз не будет эвакуировать дипломатов из Киева вопреки заявлению МИД РФ
Евросоюз не собирается вывозить своих дипломатических представителей из Киева, а также продолжит увеличивать военную поддержку Украине. В этом заверила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.
«ЕС сохранит неизменным своё дипломатическое присутствие в Киеве. Напротив, ЕС нарастит военную поддержку Украины», — сказала Хиппер, отреагировав на требование МИД РФ эвакуировать западных дипломатов из Киева.
Еврочиновница подчеркнула, что ЕС постарается призвать к «ответственности» всех, кто причастен к ударам по Украине по якобы невоенным целям. Хиппер отметила, что Европейская служба внешних действий уже вызвала на разговор главу миссии России при ЕС.
Напомним, 22 мая ВСУ атаковали здание колледжа и общежития в Старобельске в ЛНР. Погиб 21 человек, большинство из них — студенты 2006–2007 годов рождения. По распоряжению президента РФ Владимира Путина высокоточными средствами, в том числе «Орешником», были поражены все запланированные военные объекты противника, в том числе в Киеве. Глава европейской дипломатии Кая Каллас обвинила Россию в «целенаправленной эскалации». При этом Запад предпочёл закрыть глаза на гибель детей в Старобельске. Накануне, 25 мая, МИД РФ призвал иностранцев срочно покинуть Киев, а жителям столицы — держаться подальше от военных и административных объектов. Москва пообещала продолжение ответных мощных ударов после убийства детей в Старобельске усилиями ВСУ.
