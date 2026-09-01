«Обсуждали, но безрезультатно»: Каллас рассказала о провале переговоров по Patriot для Украины

Неформальная встреча министров обороны стран Евросоюза в Ирландии закончилась без договорённостей о поставках Украине новых партий ракет-перехватчиков Patriot. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Её спросили, взяли ли на себя обязательства по передаче ракет отдельные страны блока, в том числе Греция и Испания.

«То, что касается ракет Patriot, нет, мы не получили никаких конкретных решений сегодня, но звучали призывы и были разговоры об этих ракетах», — ответила Каллас.

Каллас добавила, что переговоры на эту тему продолжатся, но пока результата достичь не удалось.

Ранее сообщалось, что то Евросоюз ищет для Украины ракеты к системам ПВО, у которых заканчивается срок хранения. Об этом Каллас заявила ещё перед началом встречи министров обороны на ирландском курорте «Лощина друидов». По её словам, главной проблемой Киева остаётся нехватка ракет для противовоздушной обороны, и часть стран ЕС могла бы передать те боеприпасы, срок годности которых вскоре истечёт.