Каллас заявила о поддержке ЕС новых визовых мер против россиян

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас поддержала идею ужесточить визовые правила для российских туристов в странах объединения. Об этом она заявила после встречи глав МИД ЕС.

По словам Каллас, в Евросоюзе обсуждаются новые меры в отношении граждан России. Ранее в ЕС уже рассматривали предложения по дополнительным визовым ограничениям, в том числе для отдельных категорий россиян.

«Была выражена широкая поддержка идеи введения на уровне ЕС запрета на въезд для российских бывших участников боевых действий, а также ужесточения визовых ограничений для российских туристов», — сказала Каллас на брифинге.

Ранее идея усилить визовые ограничения для россиян уже рассматривалась при подготовке нового пакета санкций ЕС, но не получила поддержки всех стран объединения.

Ранее сообщалось, что Германия намерена усилить контроль при въезде в страну для граждан России. Такие меры глава МИД ФРГ анонсировал, выступая с обвинениями в адрес России из-за трех беспилотников, обнаруженных в аэропорту Лейпцига в августе.