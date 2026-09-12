Глава МИД Словакии Бланар ответил на критику после встреч с Лавровым

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар ответил на критику после встреч с российским коллегой Сергеем Лавровым. В интервью изданию Aktuálně он заявил, что суть дипломатии — поддерживать контакты и одновременно излагать свою позицию.

«Посмотрите на Соединённые Штаты. Несмотря на фундаментальные разногласия между ними и Россией, они постоянно поддерживают дипломатические контакты. Я считаю это очень разумным подходом. Меня критиковали за встречу с Сергеем Лавровым, но когда другие разговаривают по телефону с российскими чиновниками, это нормально», — сказал он.

По словам Бланара, он чётко обозначил позицию Братиславы, и в Москве относятся к ней «с уважением, даже если не согласны с отдельными аспектами». Глава МИД Словакии также заявил, что у конфликта на Украине нет военного решения.

«Если поставки вооружений, например ракет средней и большой дальности, продолжатся, я не думаю, что это поможет найти решение. Это приведёт лишь к дальнейшей эскалации», — отметил он.

Бланар убеждён, что обеспечение безопасности в Европе без участия России невозможно.

«Мы должны смотреть правде в глаза и искать дипломатическое решение, поскольку дипломатия — единственный путь к завершению конфликта», — подчеркнул министр.

Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что страна хочет восстановить каналы связи с Россией и возобновить работу межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Одной из главных тем он назвал поставки российского газа. У SPP есть долгосрочный контракт с «Газпромом», но ЕС планирует отказаться от импорта к 2027 году, а досрочное расторжение грозит Словакии финансовыми рисками без гарантий компенсации от ЕС.