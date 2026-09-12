До €16 млрд за разрыв с «Газпромом»: Словакия хочет вернуть диалог с Россией

Словакия заинтересована в восстановлении каналов связи с Россией и намерена решать накопившиеся вопросы за столом переговоров. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар.

«Мы хотим восстановить коммуникационные каналы и, например, снова начать [работу в рамках] межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству с РФ. У нас накопились конкретные темы, по которым мы хотим найти решения», — сказал министр.

Одним из таких вопросов Бланар назвал поставки российского газа. У государственной компании SPP действует долгосрочный контракт с «Газпромом», тогда как Евросоюз планирует полностью прекратить импорт российского газа в 2027 году.

По словам главы словацкого МИД, досрочное прекращение договора может обернуться для страны крупными финансовыми рисками. При этом Братислава не получила гарантий, что возможные издержки компенсирует Евросоюз.

«Если бы мы проиграли арбитраж «Газпрому», нам это, согласно нашим прогнозам, может обойтись в сумму от 10 млрд евро до 16 млрд евро. Никто нам не даёт гарантий, что ЕС возместит нам эти деньги, поэтому мы должны об этом откровенно говорить и защищать словацкие интересы», — подчеркнул Бланар.

Ранее Life.ru рассказывал о переговорах словацкой SPP с «Газпром экспортом» о возможных поставках газа в 2027 году. В компании уточняли, что речь шла о поставках в первые три квартала года на фоне планируемого отказа Евросоюза от российского топлива.