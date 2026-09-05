«Диалог, диалог, диалог»: Пеллегрини предложил Европе искать путь к переговорам с РФ

Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал европейские страны активизировать усилия для налаживания прямого диалога с Россией. Об этом он заявил в эфире программы «Субботние диалоги» общественного вещателя STVR.

По словам словацкого лидера, дипломатические контакты должны проходить при участии Украины и быть направлены на поиск возможности политического урегулирования конфликта.

«Я думаю, что мы должны были бы активизировать усилия, [чтобы наладить] прямое общение с РФ, конечно же, совместно с Украиной, чтобы мы попытались восстановить [шанс на] дипломатическое разрешение этого военного конфликта», — сказал Пеллегрини.

Президент Словакии отметил, что Европа продолжает поддерживать Украину, чтобы та могла участвовать в возможных переговорах с Россией как равноправная сторона. При этом, по его мнению, отказ от дипломатического пути может привести к расширению конфликта за пределы украинской территории.

В качестве примера Пеллегрини упомянул ситуацию с беспилотниками в Лейпциге и заявил о необходимости продолжать поиск дипломатических решений. Также президент Словакии положительно оценил дипломатическую активность Ватикана, представитель которого ранее посещал Москву.

«Диалог, диалог, диалог», — подчеркнул политик.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Евросоюз закладывает в свои стратегические документы подготовку к возможному масштабному вооружённому конфликту с Россией к 2030 году. В качестве примера он привёл программу Readiness 2030, которая предусматривает увеличение оборонных расходов, восстановление запасов вооружений и развитие военно-промышленного потенциала ЕС.