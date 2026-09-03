Словакия помешала планам ЕС изменить правила продления антироссийских санкций

Страны Евросоюза не сумели согласовать переход на новый порядок продления антироссийских санкций — раз в год вместо нынешних шести месяцев. Возражения против такого решения выдвинула Словакия, сообщает журнал Politico со ссылкой на источники.

При этом на сами ограничительные меры сложившаяся ситуация практически не влияет. Действующий санкционный режим планируется продлить на очередные полгода — сделать это должны до 15 сентября.

До этого Life.ru рассказывал, что Евросоюз готовится добавить в новые санкционные списки против России около 1,6 тысячи физических и юридических лиц. По данным Politico, поводом называют якобы участившиеся «гибридные атаки» со стороны Москвы. Проект может стать одним из крупнейших с начала украинского конфликта, но пока он в стадии подготовки, так что число попавших под ограничения и сам их состав ещё могут измениться. Российская сторона подобные обвинения неоднократно отвергала.