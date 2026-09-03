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Опубликовано 3 сентября, 17:10

Словакия помешала планам ЕС изменить правила продления антироссийских санкций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Страны Евросоюза не сумели согласовать переход на новый порядок продления антироссийских санкций — раз в год вместо нынешних шести месяцев. Возражения против такого решения выдвинула Словакия, сообщает журнал Politico со ссылкой на источники.

«Послы не смогли принять решение о переходе к продлению санкций раз в год, Словакия отказалась снять свои возражения», — пояснил собеседник.

При этом на сами ограничительные меры сложившаяся ситуация практически не влияет. Действующий санкционный режим планируется продлить на очередные полгода — сделать это должны до 15 сентября.

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До этого Life.ru рассказывал, что Евросоюз готовится добавить в новые санкционные списки против России около 1,6 тысячи физических и юридических лиц. По данным Politico, поводом называют якобы участившиеся «гибридные атаки» со стороны Москвы. Проект может стать одним из крупнейших с начала украинского конфликта, но пока он в стадии подготовки, так что число попавших под ограничения и сам их состав ещё могут измениться. Российская сторона подобные обвинения неоднократно отвергала.

Больше новостей о дипломатии, санкциях и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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