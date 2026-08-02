Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко раскритиковал санкционную политику Евросоюза, заявив, что Брюссель сам противоречит собственным решениям. Поводом стало исключение российского соболиного меха из-под действующих ограничений.

По словам главы словацкого правительства, Еврокомиссия запрещает поставки из России товаров, которые необходимы европейской промышленности и повседневной жизни граждан, даже если заменить их сложно и значительно дороже. При этом для соболиного меха, отметил он, сделали отдельное исключение.

«Товары, которые нужны нашей промышленности или товары, которые нужны нам для жизни, мы из России импортировать запретим, даже ценой того, что нам тяжело заменить их... Но на соболиный мех это распространяться не будет, его будет столько, сколько нужно, как будто речь идёт об обычном товаре вроде кофе или сахара. Это выдумать может только лицемерная Европейская комиссия», – заявил Фицо в видеообращении.

В конце июля Евросоюз, принимая 21-й пакет санкций, исключил соболиные шкурки из запрета на импорт российских мехов. По мнению ряда наблюдателей, такое решение стало признанием того, что полноценной альтернативы этой продукции на мировом рынке фактически нет.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что санкционное давление на российские компании является частью стратегии по ослаблению страны. По его словам, наиболее активно ограничения продвигает Евросоюз, к которому присоединились США, Канада, Япония и Австралия. Медведев подчеркнул, что подобные меры затрагивают не только отдельные предприятия, но и весь российский хозяйственный комплекс.