Медведев объяснил, зачем Запад неустанно усиливает санкции против компаний из РФ

Санкционное давление на российские компании является частью общей стратегии Запада, направленной на ослабление России. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил на совещании, посвящённом вопросам противодействия ограничительным мерам в отношении отечественного бизнеса.

Как отметил Медведев, наиболее активным инициатором санкционной политики выступает Европейский союз. По его словам, аналогичного курса придерживаются также США, Япония, Канада и Австралия. Он заявил, что эти государства продолжают ограничивать деятельность российских компаний за рубежом и, по его мнению, тем самым оказывают давление на экономику страны.

«Постоянно нарушают законные интересы российского бизнеса за границей. Это тоже элемент той кампании, которая призвана нанести так называемое стратегическое поражение», — сказал Медведев.

Речь идёт не только о военной сфере, но и о попытках ослабить весь хозяйственный комплекс России, заявил политик, подчеркнув, что шансов сбыться у этих планов нет.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. По его словам, против страны введено около 30 тысяч ограничений, и подобных масштабов санкций в мировой истории ещё не бывало.