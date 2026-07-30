Санкции ЕС мешают Испании использовать российские вертолёты для тушения пожаров

В Еврокомиссии подтвердили, что санкции ЕС запрещают поставку запчастей для российских вертолётов Ка-32, которые есть у Испании. Из-за этого королевство не может использовать их для тушения лесных пожаров. Об этом заявила представитель ЕК Шивон Макгарри.

Она пояснила, что запрет действует с октября 2022 года и касается импорта не только самих вертолётов, но и запчастей к ним. При этом она уточнила, что контроль за исполнением санкций лежит на самих странах ЕС — и посоветовала адресовать вопросы испанскому правительству.

«За выполнение санкций отвечают страны ЕС, поэтому этот вопрос правильнее адресовать правительству Испании», — сказала Макгарри, отвечая на просьбу журналистов подтвердить, действительно ли санкции ЕС блокируют использование имеющихся у Испании специализированных российских вертолётов.

Напомним, что в Испании из-за сильных лесных пожаров эвакуировали десятки тысяч людей, а ещё многим рекомендовали не выходить из дома. Ограничения коснулись более 170 тысяч человек. Самые сложные пожары — в провинциях Авила и Толедо, огонь движется к Мадриду. Оттуда эвакуировали больше 63 тысяч человек, ещё 27 тысячам посоветовали сидеть дома. В провинции Кастельон эвакуировали 16 тысяч, ещё 65 тысяч получили рекомендацию не выходить на улицу.