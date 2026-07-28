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28 июля, 01:07

В Испании более 170 тысяч человек эвакуировали из-за лесных пожаров

Обложка © X / AVAMET

Обложка © X / AVAMET

В Испании масштаб природных пожаров вынудил власти эвакуировать десятки тысяч жителей и рекомендовать ещё большему числу людей оставаться дома. По данным газеты ABC, ограничения затронули свыше 170 тысяч человек.

Наиболее сложная обстановка сложилась в провинциях Авила и Толедо, где огонь распространился в сторону автономного сообщества Мадрид. В 14 муниципалитетах свои дома покинули 63 152 человека, ещё 27 797 жителям предписано не выходить на улицу без необходимости.

Ещё один крупный очаг возник в провинции Кастельон. Оттуда были эвакуированы около 16 тысяч человек, тогда как примерно 65 тысяч местных жителей получили рекомендацию оставаться в помещениях до стабилизации ситуации.

Как пишет Associated Press со ссылкой на правительство, в Испании 79 000 человек были эвакуированы из своих домов в деревнях к западу от Мадрида и в провинции Кастельон, расположенной на восточном побережье, а ещё 30 000 человек были обязаны оставаться дома.

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Ранее Life.ru писал, что европейские санкции запрещают Испании применять российские вертолёты Ка-32 для тушения пожаров. Ограничения действуют на фоне масштабных природных катаклизмов в стране. Вертолёты принадлежат испанским частным компаниям. Эти организации ранее сотрудничали с Министерством экологического перехода и местными властями. Евросоюз отозвал лётные сертификаты для Ка-32 и ввёл против техники ограничения. Из-за запрета на заказ запчастей и приезд российских специалистов десять машин сейчас простаивают на земле.

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Тимур Хингеев
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