Нарышкин: ЕС уже заложил в свои документы подготовку к большой войне с Россией

Евросоюз закрепил в своих концептуальных документах подготовку к возможному масштабному вооружённому конфликту с Россией к 2030 году. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Готовность к масштабному вооружённому конфликту к 2030 году заложена в основные концептуальные документы Европейского союза», — сказал глава СВР на заседании руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ.

В качестве примера Нарышкин назвал Белую книгу по европейской обороне — Readiness 2030. Документ предусматривает резкое наращивание оборонных расходов, восстановление запасов вооружений и развитие военно-промышленной базы ЕС.

В самой Белой книге говорится о необходимости учитывать возможность крупномасштабного конфликта в ближайшем будущем и обеспечить Европе достаточную оборонную готовность не позднее 2030 года. И Россия в документе названа «фундаментальной угрозой» европейской безопасности. Еврокомиссия также рассчитывает мобилизовать до €800 млрд на укрепление обороны стран ЕС, включая развитие ПВО, беспилотных систем, военной мобильности и производства вооружений.

Ранее Life.ru сообщал, что Сергей Нарышкин уже предупреждал о быстром наращивании военного потенциала Европы с прицелом на масштабный конфликт с Россией. Тогда глава СВР заявил, что европейские политики делают ставку на милитаризацию и рост оборонных расходов.