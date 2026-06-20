Словацкая SPP ведёт переговоры с «Газпром экспортом» о поставках в 2027 году

Словацкая государственная энергетическая компания SPP ведёт переговоры с «Газпром экспортом» о возможных поставках природного газа в первых трёх кварталах 2027 года. Об этом сообщили РИА «Новости» в самой компании.

«В настоящее время мы ведём переговоры о возможных поставках природного газа от компании «Газпром экспорт» в первых трёх кварталах 2027 года», — заявили в SPP.

Напомним, согласно планам Евросоюза, с 1 января 2027 года вступает в силу полный запрет на российский СПГ, а к осени того же года должен быть полностью остановлен импорт трубопроводного газа из России. Словакия ещё в апреле подала иск в суд ЕС против этого запрета.

Ранее сообщалось, что министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила о том, что страна приняла решение продлить действие контракта на поставки российского природного газа на дополнительный срок в три месяца. Это заявление было сделано по итогам переговоров с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, которые прошли в Санкт-Петербурге. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся энергетической безопасности Сербии, и пришли к соглашению о необходимости обеспечения бесперебойных поставок энергоресурсов.