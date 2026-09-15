Мирошник сообщил о 48 погибших за неделю при ударах ВСУ

За минувшую неделю в российских регионах при ударах со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли 48 мирных жителей, в том числе трое детей. Ещё 336 человек получили ранения, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его данным, все погибшие стали жертвами атак беспилотников. Среди раненых оказались 16 несовершеннолетних.

«В течение минувшей недели от рук украинских боевиков погибло 48 мирных жителей российских регионов, в числе погибших трое детей. Все они стали жертвами украинских дронных ударов. В среднем за этот период украинские нацисты наносили около 1180 ударов по гражданским объектам ежесуточно», — сказал он.

Наибольшее число пострадавших, по словам Мирошника, пришлось на Белгородскую область, ДНР и ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области и Краснодарский край. Дипломат оценил общее число применённых за неделю боеприпасов в 8,2 тыс. Речь идёт о различных средствах поражения, которые применяли по территории РФ.

Ранее сообщалось, что два человека получили ранения при атаке беспилотника в Ленинском районе Донецка. Мэр города Алексей Кулемзин уточнял, что пострадали мужчина 1965 года рождения и женщина 1966 года рождения. Данных о характере их травм на момент публикации не приводилось. Других подробностей атаки городские власти тогда не сообщали.