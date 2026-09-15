Кулемзин: Два человека пострадали при атаке беспилотника на Донецк

Ранее сообщалось, что 14 сентября в ДНР в результате атак беспилотников и детонации взрывоопасного предмета погиб один человек, ещё четверо получили ранения. В Донецке удар пришёлся по территории локомотивного депо, где пострадали трое сотрудников, один из них оказался в тяжёлом состоянии. В посёлке Степное Волновахского муниципального округа при атаке на автомобиль погиб мужчина 1974 года рождения, а в Старомихайловке другой житель подорвался на взрывоопасном предмете. Кроме того, повреждения получили 12 домостроений, три объекта гражданской инфраструктуры, два тепловоза, два грузовика и два легковых автомобиля.