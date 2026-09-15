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Опубликовано 15 сентября, 03:39

Кулемзин: Два человека пострадали при атаке беспилотника на Донецк

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мужчина и женщина получили ранения при атаке беспилотника на Донецк. Инцидент произошёл в Ленинском районе города, сообщил мэр Алексей Кулемзин.

Пострадавшие — мужчина 1965 года рождения и женщина 1966 года рождения. Данных о характере их травм и состоянии на данный момент нет.

Других подробностей произошедшего Кулемзин не привёл.

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Ранее сообщалось, что 14 сентября в ДНР в результате атак беспилотников и детонации взрывоопасного предмета погиб один человек, ещё четверо получили ранения. В Донецке удар пришёлся по территории локомотивного депо, где пострадали трое сотрудников, один из них оказался в тяжёлом состоянии. В посёлке Степное Волновахского муниципального округа при атаке на автомобиль погиб мужчина 1974 года рождения, а в Старомихайловке другой житель подорвался на взрывоопасном предмете. Кроме того, повреждения получили 12 домостроений, три объекта гражданской инфраструктуры, два тепловоза, два грузовика и два легковых автомобиля.

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Антон Голыбин
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