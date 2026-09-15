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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 15 сентября, 03:03

Военэксперт Киселёв: Волчанский котёл обезопасит от дронов ВСУ два региона РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Формирование котла в районе Волчанска должно помочь снизить угрозу ударов украинских FPV-дронов по Белгородской и Курской областям. Такую оценку в беседе с ТАСС дал военный эксперт Виталий Киселёв.

Он назвал защиту российских приграничных территорий главной целью операции на этом участке. Эксперт утверждает, что внутри окружения находятся боеспособные сводные подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ), причастные к атакам на мирных жителей и объекты жизнеобеспечения.

Киселёв отметил, что подготовка к созданию котла началась ещё в начале года. Одним из факторов, повлиявших на это решение, он назвал увеличение числа украинских ударов по Белгородской и Курской областям.

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Ранее Life.ru писал, что российские войска пресекли попытки ВСУ прорваться из волчанского котла. В Минобороны РФ заявляли, что дальнейшее продвижение на этом участке позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области более чем на 20 километров.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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