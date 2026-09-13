Операцию по окружению украинской группировки в Харьковской области российские военные готовили около недели. Об этом передаёт ИС «Вести», ссылаясь на слова командира 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Романа Шкробы.

По словам комдива, украинское командование не ожидало такого развития событий.

«Осталось только поставить мат», — рассказал военный во время общения с журналистом Владимиром Соловьёвым.

Шкроба утверждает, что в окружении остаются десять батальонов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Площадь котла в районе Волчанска, по оценке российской стороны, сократилась примерно до 400 квадратных километров. Командир добавил, что российским подразделениям в Харьковской области осталось взять под контроль 26 населённых пунктов. Боевые действия на направлении продолжаются.