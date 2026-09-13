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Опубликовано 13 сентября, 20:38

«Осталось поставить мат»: Командир дивизии раскрыл детали операции по созданию Резниковского котла

Полковник Шкроба: ВС РФ неделю готовились к окружению ВСУ в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Операцию по окружению украинской группировки в Харьковской области российские военные готовили около недели. Об этом передаёт ИС «Вести», ссылаясь на слова командира 71-й гвардейской мотострелковой дивизии Романа Шкробы.

По словам комдива, украинское командование не ожидало такого развития событий.

«Осталось только поставить мат», — рассказал военный во время общения с журналистом Владимиром Соловьёвым.

Шкроба утверждает, что в окружении остаются десять батальонов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Площадь котла в районе Волчанска, по оценке российской стороны, сократилась примерно до 400 квадратных километров. Командир добавил, что российским подразделениям в Харьковской области осталось взять под контроль 26 населённых пунктов. Боевые действия на направлении продолжаются.

Прорыв не удался: ВСУ попытались выйти из окружения под Харьковом и понесли потери
Прорыв не удался: ВСУ попытались выйти из окружения под Харьковом и понесли потери

Ранее Life.ru сообщал, что в окружении под Волчанском, по данным командира 71-й гвардейской мотострелковой дивизии, оставались десять батальонов ВСУ. Тогда площадь котла оценивалась более чем в 400 квадратных километров. В Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Бударок, Бузово и Малой Волчьей. В ведомстве уточнили, что речь идёт о подразделениях, оказавшихся внутри окружения.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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